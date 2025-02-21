5 squadre in Champions? Serve un miracolo: pieno bottino agli ottavi e flop Barça-Betis per riparlarne

A seguito dei sorteggi per le competizioni europee, la possibilità che l'Italia ottenga un posto extra in Champions League non è completamente esclusa, ma rimane comunque difficile. Una notizia positi...

A seguito dei sorteggi per le competizioni europee, la possibilità che l'Italia ottenga un posto extra in Champions League non è completamente esclusa, ma rimane comunque difficile. Una notizia positiva per il ranking UEFA è che si è evitato il derby Roma-Lazio in Europa League, tuttavia servirà un'impresa per invertire la tendenza delle ultime due settimane e recuperare i 0.848 punti di distacco dalla Spagna. La condizione essenziale è che tutte e quattro le italiane rimaste – Inter, Lazio e Fiorentina – raggiungano i quarti di finale. Queste squadre partono con un pronostico favorevole, per cui sarà determinante anche il risultato del confronto diretto tra Roma e Athletic Club, un match Italia-Spagna che avrà un grande impatto sul ranking.

Come analizza attentamente il giornalista Giuseppe Pastore per Cronache di Spogliatoio, la Spagna ha già la certezza di portare almeno una tra Real Madrid e Atletico Madrid ai quarti, mentre il sorteggio è stato positivo per Barcellona, che affronterà il Benfica, e il Betis contro il Vitória Guimaraes. Meno favorevole per il Real Sociedad, che affronterà il Manchester United. Immaginando un scenario in cui le squadre italiane facciano il pieno bottino agli ottavi, qualificando tutte e quattro le sue squadre e guadagnando circa 2 punti, un'eliminazione contro pronostico di Barcellona o Betis potrebbe ridurre il divario di qualche decimo, permettendo all'Italia di arrivare alla fase finale – quarti, semifinali e finali – ed espletare il sorpasso decisivo.