Fiorentina in Conference? Tuttosport: “La Juve patteggia con la UEFA? Sul piatto c’è la rinuncia”

Scrive Tuttosport oggi in edicola, c’è da capire cosa succederà nei prossimi giorni tra la Juventus e la UEFA. Ieri è stata una serata da giallo, alle 20.00 il logo bianconero non c’era nella lista delle squadre qualificate in Conference, solo due ore dopo è apparso. Ceferin e la Juve stanno “patteggiando”, una delegazione di dirigenti bianconeri si è recata in Svizzera per trovare un accordo che chiuda in modo definitivo un fascicolo aperto Con il prossimo passo indietro sulla Superlega, sul piatto potrebbe esserci anche una volontaria rinuncia alla Conference League, scontando così un anno di stop delle competizioni UEFA.

