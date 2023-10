Serata da ricordare per Lucas Beltran, il centravanti argentino della Fiorentina si è sbloccato segnando addirittura una doppietta in Conference League. La UEFA grazie alla sua grandissima prestazione lo ha candidato per due premi: uno per il miglior gol del turno, riferendosi al secondo veramente delizioso, e poi lo ha messo tra i candidati anche per il miglior calciatore del turno

