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Juventus-Fiorentina, aperta la vendita libera per i tagliandi della gara di campionato del 20 aprile…

La Juventus sul suo sito ufficiale, ha annunciato l'inizio della vendita libera dei biglietti per Juventus-Fiorentina, gara di campionato in programma all' Allianz Stadium il prossimo 20 aprile. Il 20...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:25
Juventus-Fiorentina, aperta la vendita libera per i tagliandi della gara di campionato del 20 aprile… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus sul suo sito ufficiale, ha annunciato l'inizio della vendita libera dei biglietti per Juventus-Fiorentina, gara di campionato in programma all' Allianz Stadium il prossimo 20 aprile. Il 20 aprile alle 18 la Juventus ospitetà la Fiorentina. Dopo la fase di vendita riservata per i Juventus Member, che si è svolta l'8 e il 9 aprile, alle ore 10 di mercoledì 10 aprile scatta la vendita libera".

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