Juventus-Fiorentina, aperta la vendita libera per i tagliandi della gara di campionato del 20 aprile…

La Juventus sul suo sito ufficiale, ha annunciato l'inizio della vendita libera dei biglietti per Juventus-Fiorentina, gara di campionato in programma all' Allianz Stadium il prossimo 20 aprile. Il 20...

La Juventus sul suo sito ufficiale, ha annunciato l'inizio della vendita libera dei biglietti per Juventus-Fiorentina, gara di campionato in programma all' Allianz Stadium il prossimo 20 aprile. Il 20 aprile alle 18 la Juventus ospitetà la Fiorentina. Dopo la fase di vendita riservata per i Juventus Member, che si è svolta l'8 e il 9 aprile, alle ore 10 di mercoledì 10 aprile scatta la vendita libera".