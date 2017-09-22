Juventus-Fiorentina: denunciato un tifoso Viola e due bianconeri, i dettagli...
La sfida dell'Allianz Stadium di mercoledì sera fra Juventus e Fiorentina finisce in tribunale. Infatti, stando a quanto rivela TorinoOggi, sarebbero scattate ben tre denunce in seguito a comportament...
La sfida dell'Allianz Stadium di mercoledì sera fra Juventus e Fiorentina finisce in tribunale. Infatti, stando a quanto rivela TorinoOggi, sarebbero scattate ben tre denunce in seguito a comportamenti malsani di alcuni sostenitori. Due denunce riguardano i tifosi bianconeri, colpevoli nel primo caso di aver tentato di introdursi all'interno dello stadio con una carta di fidelizzazione intestata ad un'altra persona, mentre il secondo è stato sorpreso in possesso di una dose di cocaina. Il tifoso Viola coinvolto invece, è stato identificato e rintracciato dalle telecamere di video-sorveglianza della Digos per aver lanciato un bicchiere contenente birra fra i tifosi della Juventus.