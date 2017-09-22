Juventus-Fiorentina: denunciato un tifoso Viola e due bianconeri, i dettagli...

La sfida dell'Allianz Stadium di mercoledì sera fra Juventus e Fiorentina finisce in tribunale. Infatti, stando a quanto rivela TorinoOggi, sarebbero scattate ben tre denunce in seguito a comportament...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2017 15:26

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