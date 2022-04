Daspo per quattro tifosi dell’Empoli, hanno lanciati petardi dall’autobus per le strade di Firenze

Come riportato da Firenze Today, in queste ultime ore la polizia di Stato ha emesso e notificato 4 divieti di accesso a manifestazioni sportive per altrettanti tifosi empolesi, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, identificati domenica scorsa dalla digos di Firenze, a seguito del lancio in strada di fumogeni e petardi dall’autobus che stava trasportando gli ultrà dalla Stazione Santa Maria Novella allo Stadio Artemio Franchi.

Quel giorno, per assistere alla partita di calcio tra Fiorentina e Empoli, circa 400 tifosi ospiti, dopo essere arrivati in stazione, poco dopo le 10.00, erano saliti a bordo di alcuni bus navette del trasporto pubblico per raggiungere lo stadio scortati dalle forze di polizia.

Dei tifosi a bordo proprio del primo autobus, molti dei quali con il volto travisato, avrebbero cominciato la corsa impedendo subito la chiusura delle porte del mezzo.

Percorsi alcuni metri, sempre alcuni ultrà, avrebbero acceso e lanciato in strada fumogeni e petardi lungo il percorso, soprattutto all’altezza di viale Spartaco Lavagnini.

Le pattuglie della digos hanno immediatamente affiancato il mezzo in movimento, riuscendo ad individuare 4 di questi tifosi, identificati prima che potessero entrare nel settore ospiti.

Per tutti e quattro gli empolesi è subito scattata una denuncia per lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.

Il questore Maurizio Auriemma ha poi emesso nei loro confronti daspo di 2 anni per 3 degli indagati e un provvedimento della durata di 6, con prescrizioni, per un 34enne del gruppo già denunciato in passato per reati “da stadio” e “daspato” per 5 anni.

I provvedimenti sono stati elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze e notificati ieri dal commissariato di polizia di Empoli.

ITALIANO SCHERZA SUL PRIMATO DI COMMISSO