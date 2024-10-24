100 daspo in arrivo per i tifosi del Milan fermati con coltelli e spranghe durante la trasferta a Firenze

Lo scorso 6 ottobre, a margine della sfida persa dal Milan sul campo della Fiorentina, le forze dell'ordine avevano scoperto una sorta di arsenale in mano ai tifosi rossoneri arrivati al Franchi in tr...

Lo scorso 6 ottobre, a margine della sfida persa dal Milan sul campo della Fiorentina, le forze dell'ordine avevano scoperto una sorta di arsenale in mano ai tifosi rossoneri arrivati al Franchi in trasferta. Nello specifico si parlava di coltelli, sfollagente telescopici, materiali pirotecnici e altri oggetti atti a offendere. Secondo il Corriere Fiorentino sono in corso di notifica i Daspo firmati dal questore di Firenze, con divieto di accedere negli stadi perché "pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica in contesti di manifestazioni sportive in ragione degli strumenti trovati in loro possesso". Andando più nello specifico, sono 77 i Daspo già firmati dall'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ed in corso di notifica ai destinatari, col divieto di accesso allo stadio che durerà a seconda dei soggetti da 1 a 5 anni.

Inoltre, si legge sul quotidiano, sono in fase di elaborazione ulteriori 23 provvedimenti analoghi per altrettanti tifosi del Milan, questi ultimi con durata minima di 5 anni. Lo riporta Tuttomercatoweb

TOTTI SUL RITORNO IN CAMPO

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