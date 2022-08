Un allenatore di calcio e un signore di 70 anni, 2 Daspo per la lite con Spalletti dopo Fiorentina-Napoli

Un cinquantenne allenatore di calcio giovanile e un 70enne fiorentino. Sono loro, secondo le indagini della Digos, i due tifosi viola ripresi dalle telecamere durante la concitata contestazione all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, domenica sera al termine dell’incontro tra la Fiorentina e la squadra partenopea.

Nella giornata di oggi, martedi 30 agosto, potrebbero scattare i provvedimenti: le conseguenze più gravi si annunciano per il settantenne, che dovrebbe incorrere in una doppia sanzione per aver lanciato una bottiglia di acqua di plastica dagli spalti: oltre al Daspo, infatti, è pronta anche una denuncia.

L’altro tifoso, ripreso dalle telecamere mentre sbraccia fino a colpire Spalletti con una sorta di schiaffo, non rischierebbe accuse penali (l’allenatore al momento non ha presentato denuncia) ma anche per lui sono scattate le pratiche per il Daspo. Riguardo le offese che durante la partita sono state riversate sempre a Spalletti, infine, sarà la società viola a dover valutare eventuali violazioni del regolamento d’uso dello stadio (che impone tra le altre cose di non insultare e provocare giocatori e staff della squadre) e prendere eventuali provvedimenti. Lo riporta La Repubblica

BAJRAMI VUOLE LA FIORENTINA