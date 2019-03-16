ACF: "Vicini alla famiglia del tifoso scomparso. Condanniamo ogni forma di mancato rispetto"

Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul suo sito ufficiale:"La Fiorentina e’ vicina ai famigliari e a tutti i tifosi cagliaritani per la tragica scomparsa di Daniele Atzori, avvenuta ieri al...

Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul suo sito ufficiale:

"La Fiorentina e’ vicina ai famigliari e a tutti i tifosi cagliaritani per la tragica scomparsa di Daniele Atzori, avvenuta ieri al termine della partita contro il Cagliari. Questo tristissimo evento rafforza ancora di più il legame speciale creatosi tra le due società e i tifosi rossoblu e viola nel ricordo di Davide Astori.

La Società Viola condanna qualsiasi gesto di mancata solidarietà nel rispetto di questa terribile tragedia."