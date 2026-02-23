Follia a Napoli: il marito si arrabbia per un rigore mancato, la moglie lo accoltella per le parolacce

Una donna di 35 anni ha accoltellato il marito a causa di alcune parolacce dopo un rigore non dato perché credeva fossero per lei

Clamoroso quanto successo ieri a Napoli durante la visione del match contro l'Atalanta, infatti dopo un mancato rigore concesso ai partenopei un tifoso azzurro ha avuto una reazione intensa che ha scatenato la follia della moglie. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo - già logorato da un match "sfortunato" - la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. Mancando anche questa volta l’obiettivo, la donna punta all’altro fianco.

Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118. La moglie non si ferma e, durante la telefonata, lancia altri coltelli contro il compagno di vita. Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano. La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche per porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre tre lame, una di queste è un "apriostriche". La vittima è ancora ricoverata all’ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.