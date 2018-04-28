Shock Carolei sulla Fiorentina: "Facciamo morire qualcun'altro per vincere contro il Napoli?"

Lui è Giacomo Carolei, un ragazzo toscano tifoso juventino che fa video ironici. Negli ultimi mesi questo ragazzo è balzato in cima alla cronaca per aver messo in atto l'esperimento di andare con la m...

Lui è Giacomo Carolei, un ragazzo toscano tifoso juventino che fa video ironici. Negli ultimi mesi questo ragazzo è balzato in cima alla cronaca per aver messo in atto l'esperimento di andare con la maglia della Juventus nei dintorni dello stadio prima di una partita dai tifosi della Fiorentina, della Roma, della Sampdoria, del Bologna e non solo. Spesso anche provocando i tifosi sempre ripresi da una telecamera.

Questa volta il ragazzo ha messo in atto l'ennesimo esperimento. È andato nei fuori lo stadio Franchi di Firenze chiedendo, da tifoso juventino, ai tifosi viola di non scansarsi e di impegnarsi per la sfida contro il Napoli.

Nella sua sceneggiata però si è lasciato sfuggire parole poco simpatiche e felici nei confronti della squadra viola e di Davide Astori:

"Fate un manifesto per Astori così vi tornano fuori le energie" oppure "Speriamo che voi vincete senza che muoia qualcun'altro. Voi vincete solo se muore qualcuno"

Frasi non proprio felici che hanno offeso il popolo viola che sui social network non hanno nascosto il loro disappunto e disprezzo per queste frasi.

Ecco il video