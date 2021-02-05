Brovarone: "Stasera sono deluso. Contro l'Inter devi dare la vita"

Brovarone analizza la gara della viola e dei singoli giocatori.

Bernardo Brovarone ha parlato su Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina contro l'Inter in campionato allo stadio Franchi.

Queste le sue parole: "Vivo di ricordi di altre sfide con l’Inter. Nel primo tempo la squadra viola non hanno neanche giocato male, però mi chiedo quando torneremo a vedere la Fiorentina che vorrei con energia e spirito. Facciamo una fatica incredibile ad arrivare in porta, peggio di noi solamente il Torino e il Parma. Certo se Bonaventura avesse segnato… queste sono gare che devi giocare al massimo con gioia altrimenti son dolori. Poi emergono i valori di alcuni calciatori che stanno deludendo, poi vedo una mano di Prandelli che ha trasmesso una mano fortemente difensiva. Un centrocampo che ha un mediano come Amrabat che gioca solamente in fase difensiva. Stasera esco molto deluso, ma questa squadra gioca bene solo quando ha trovato uno stimolo forte. Con l’Inter ti devi giocare la vita e invece non siamo esistiti nel secondo tempo. Prandelli ha cercato di equilibrare la squadra curando la fase difensiva venendo meno a quello che aveva detto, non c’è rabbia in questa squadra. Ci sono dei calciatori che hanno mollato pensando ad altre cose: agli europei, ad altre destinazioni. Molti giocatori non hanno più la felicità di vestire la maglia della Fiorentina e chi ci sta mettendo le mani, non so per quale motivo, non riesce a far capire quale sia il vero progetto di questa società".

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