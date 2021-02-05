PAGELLE VIOLA: QUARTA E JACK SUGLI SCUDI. BENE ANCHE AMRABAT, MALE EYSSERIC
La Fiorentina regge un tempo, poi dopo il raddoppio nerazzurro la partita si conclude. Senza equilibrio troppo vulnerabili
Anticipo al Franchi tra Fiorentina ed Inter. Ecco le pagelle dei giocatori viola:
DRAGOWSKI 6 Incolpevole sul gol nerazzurro. La difesa esce in ritardo sullo scarico di Sanchez per Barella che ha tutto il tempo di mirare l'angolo. Nella ripresa salva almeno 2 volte la porta
IGOR 5,5 partita onesta di grande attenzione e concentrazione. Non bene sul secondo gol interista
PEZZELLA 5,5 fa la sua onestà partita ma perde troppo duelli individuali, soprattutto aerei
QUARTA 6,5 prestazione importante sia in fase difensiva che in fase di spinta. L'azione dove Bonaventura colpisce la traversa é da applausi
VENUTI 5,5 corre e si batte con determinazione, ma i limiti tecnici ne limitano la prestazione dal 73' MALCUIT 6 entra benino nel match
BORJA 6 da ordine e geometrie ma quasi mai riesce ad innescare in velocità gli avanti viola dal 46' KOUAMÉ 5, 5 prestazione non sufficiente. Il ragazzo adesso deve svegliarsi
AMRABAT 6,5 semplicemente un muro. Sta tornando il gladiatore di Verona. Anche stasera prestazione di livello
BONAVENTURA 6,5 detta bene i tempi di gioco ed amministra con grande maestria tutti i palloni. Pericoloso a fine primo tempo dove colpisce la traversa
BIRAGHI 5,5 si nota poco se non per un tiro da fuori ben parato dal portierone nerazzurro
dal 83' BARRECA SV
EYSSERIC 5 altra prestazione deludente del francese che gioca sempre con il freno a mano inserito. Utile soltanto tatticamente dal 73' PULGAR 6 senza infamia e senza lode
VLAHOVIC 6 si batte bene e cerca di proteggere ed amministrare i pochi palloni che passano dalle sue parti dal 73' KOKORIN 6 visibilmente fuori condizione, si intravede però la qualità superiore
PRANDELLI 6 disegna una formazione attenta a mantenere le distanze e ben equilibrata. Poco incisiva davanti ma stasera non era semplice chiederlo
MARZIO DE VITA
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