Brovarone: "Finisce la stagione con un pareggio 'alla Iachini'. Sogno con Commisso, ma il tempo passa"

L'opinione di Brovarone su Crotone-Fiorentina, finita con un pareggio a reti inviolate

Bernardo Brovarone è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno nel post partita di Crotone-Fiorentina, ultima partita di questa stagione. Le sue parole:

"Questa è stata una serata liberatoria per molti, anche per qualche calciatore che ha vissuto un paio di stagioni non esaltanti. Finisce con un pareggino alla Iachini, in una partita che per molto tempo era considerata fondamentale ma così alla fine non è stato. E' stata una serata da dimenticare".

Prosegue Brovarone: "Avrei preferito avere qualche novità già annunciata, invece sembra ci sia molto nervosismo. Con i Della Valle eravamo tristi perchè non avevano più voglia di investire, adesso siamo in una situazione di grande curiosità con Commisso che è molto ricco ma non abbiamo capito se vorrà sbottonarsi e fare qualche colpo importante. Il tifoso oggi è sia deluso che preoccupato perchè siamo sempre davanti agli stessi errori. E adesso che avendo i mezzi finanziari di Commisso il tifoso si aspetta che rilanci la Fiorentina dopo periodi in basso".

Conclude Brovarone: "Io sogno con Rocco ma il tempo passa... Ad esempio non posso pensare che Commisso sia tornato in America senza sapere se Vlahovic resterà e che allenatore guiderà la prossima stagione la Fiorentina".

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