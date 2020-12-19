Brovarone: "Vlahovic sta sempre isolato in fondo al campo"

Brovarone ha analizzato la squadra viola.

L'opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno dopo la partita pareggiata con il Verona:

"Purtroppo questa è una squadra ingolfata che non è ficcante, non è morbida. È anarchia allo stato puro e Vlahovic è in fondo al campo sempre isolato e con le spalle alla porta non ha senso di esistere. Vlahovic sta imparando ma ancora si sta forgiando, secondo me è snaturato va lanciato negli spazi e senza compiti di prima punta specifica, dovrebbe avere un vero centravanti accanto. I centrocampisti devono correre tutti di più senza palla, fanno tutti un compitino e sembrano calciatori di Subbuteo e anche Castrovilli che è fortissimo deve avere più coraggio come tutti i compagni. Questa squadra non è feroce, è scontata. Solamente Dusan Vlahovic pare abbia voglia di provare qualcosa di diverso".

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