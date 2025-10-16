Brovarone: “Gud al Genoa ha fatto solo una buona stagione, dovrebbe saltare gli uomini ma non lo fa mai”

Ospite de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha parlato della ripresa del campionato affrontando i temi caldi di casa Fiorentina.

Ecco le dichiarazioni dell’intermediario di mercato.

Sulla ripresa del campionato:

“Oggi lo sanno solo loro cosa hanno ricavato da essa. Non vedo l’ora di giocare, in questa situazione andare a giocare a San Siro si tira fuori il massimo. La Fiorentina resta una buona squadra che può mettere in difficoltà tutti in Serie A. Pioli non resta per il contratto, ci proverà: se poi non riesce credo che sarà il primo a comunicare l’addio.”

Su Gudmundsson:

“Me l’aspetto titolare contro il Milan e credo che sarà la soluzione. Le qualità ce l’ha. Non so fino a che livello arriva: nemmeno a Genova ha fatto la differenza, ha fatto una buona stagione ma nulla di più. La Nazionale è un discorso a parte, resta comunque l’Islanda. In estate pensavo avesse finito il rodaggio. Tra le linee è l’unico ruolo che gli si addice. Deve saltare gli uomini nello stretto, ma non lo fa mai. Palla al piede è un giocatore, ma non basta. Fagioli è uguale. E insieme a Kean e De Gea sono le stelle della squadra. Ma se non abbinano il talento al sacrificio…”

Su Dzeko:

“E’ un grande giocatore. E’ uno che spalle alla porta non te la faceva vedere. Calcia in porta perfettamente. Non so se oggi è al 100% ed è questo anche nelle movenze. Noi vogliamo andare sulla Conference e lui in un discorso di alternanza a livello internazionale ha esperienza e qualità.”