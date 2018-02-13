Brovarone: "I Della Valle non hanno mai raccontato la verità, ADV unico innocente. Pradè ha rubato i soldi o investito per la squadra?"

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana analizzando, in modo brusco, la situazione societaria in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni...

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana analizzando, in modo brusco, la situazione societaria in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"I Della Valle hanno raccontato sempre tante storie ma mai la verità. Non potrò mai affezionarmi a delle persone così. In tutto ciò Andrea (Della Valle n.d.r.) è forse l'unico innocente. Non so se Andrea da solo può ricreare una Fiorentina di alto livello, se avesse però l'umiltà di avere un confronto con la città e circondandosi di persone fidate forse si. Apprezzava molto Pradè e non aveva la forza per mantenere quei quadri dirigenziali. Saranno stati Cognigni, Ramadani e Diego Della Valle. Sono queste le figure forti ed inutili. Loro hanno voluto nuovamente Corvino e lo hanno fatto per ripianare il buco di 40 milioni. Ma quel buco fatto da Pradè era per rubare o per far la squadra più forte?"