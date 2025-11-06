Brovarone: “Qualcosa di nuovo stasera si è visto, ma potevi vincere, Vanoli può essere la soluzione”

Sconfitta per la Fiorentina che perde nei minuti finali contro il Mainz nel match di Conference League.

Bernardo Brovarone ha commentato a caldo la sconfitta della Fiorentina all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

“Nel primo tempo come movimento di squadra, come volontà e come opportunità, se c’era Kean al posto di Piccoli si potevano fare due gol. In certe circostanze l’umiltà fa anche la differenza, li ho visti a tratti presuntuosi, in fase difensiva soprattutto. Non mi sono piaciute le prestazioni di Piccoli e Fazzini. A metà campo si muovevano bene nel primo tempo poi sono venuti fuori loro”.

Sui singoli:

“Oggi l’elemento principale di oggi è che non hanno mai dato l’idea di non essere organizzati. Dopo ci siamo abbassati troppo, continuo a pensare che questa è una squadra con dei valori superiori. Oggi la responsabilità è dei giocatori, i problemi erano lampanti, c’è stata una mancanza di connessione tra Pioli e la squadra. Spero che quest’uomo è sicuramente una delle figure migliori”.

Su Vanoli:

“L’unica cosa che c’era da capire è che cosa vogliano fare di questa squadra e di questa società. Credo che la situazione sia abbastanza ibrida, questo è il tema principale. Avranno fatto delle riflessioni e conseguentemente hanno fatto delle scelte. Se non c’è la possibilità di fare un rilancio vero, Vanoli può essere una soluzione.

Ha fatto bene in Russia, a Venezia ha vinto un campionato, me lo raccontano come un uomo con un carattere forte. Le altre alternative non so cosa avrebbero potuto fare. Ci si va a servire di un ragazzo giovane e competente”.

Sul ruolo di Goretti come Ds:

“Non può esserlo per i giocatori. Io penso che Pioli era veramente solo. Non aveva un riferimento che sarebbe dovuto essere Pradé ma secondo me lui ha avuto molti cambiamenti in questi anni. Alla fine in un Ds la passione fa la differenza vera. Questo è un problema che lui ha pagato. Noi ci siamo molto serviti di agenti e intermediari vicini a lui, ma secondo me la vera essenza del grande Ds quello di fare calcio, è un calcio che non apparteneva più a Pradé. Se domani alla Fiorentina si fa male un giocatore, non è una società pronta ad avere 4.-5 nomi. Goretti lo sanno che è un uomo che ha lavorato a Cosenza e Reggio Emilia e lo sanno che deve imparare. Però in questo momento serve una figura più forte“.

Su Genova:

“Noi siamo a rischio grosso. Genova è una squadra più simile a noi come problemi, giocare a Marassi non è semplice. E’ una squadra che viene da una vittoria in trasferta importantissima. Noi veniamo da una trasferta di giovedì e da una sconfitta, io non mi illuderei tanto nell’immediato. Quando succedono questi capitomboli qui non è che in una settimana si sistema tutto. Qualcosina di nuovo stasera l’ho visto, in questa partita non mi è capitato di avere uno sconforto però il Mainz era una squadra che tu potevi battere. Questi ragazzi sono i responsabili di tutto e lo devono fare con personalità, con carattere e con grande attaccamento perché se non hanno capito cosa vuol dire vestire la maglia della Fiorentina, lo capirrano presto“.