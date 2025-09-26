Brovarone:” Calendario molto difficile, a Pisa serve vincere. Palladino? Raccontare gli spifferi non è il massimo”

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato ha rilasciato le sue dichiarazioni sull’avvio a dir poco complicato della Fiorentina all’interno dell’edizione serale del Pentasport.

Queste le sue parole raccolte dai microfoni di Radio Bruno:

“La Fiorentina sta attraversando un inizio di campionato un po’ inaspettato e per certi versi ingiustificato. La società ha deciso di trattenere alcuni giocatori che potevano partire, ed è stato fatto un investimento pesante sull’allenatore. Mi è piaciuta molto la conferenza stampa di Pioli, ha toccato le corde giuste. La Fiorentina adesso ha un calendario clamoroso, molto difficile. La pressione del Pisa è più emozionale, ha 1000 modi per poter accumulare i punti. Per loro è un evento, ma alla Fiorentina interessa vincere, al Pisa vincere e festeggiare. Non capisco come sia possibile vedere una squadra non reagire, come successo contro il Como, e fa preoccupare. Gudmundsson è stato preso per agire dietro a Kean, in un 3-5-1-1. Non penso che l’intervista di Palladino sia piaciuta, anche fuori da Firenze, andare a raccontare gli spifferi non è il massimo”