Brovarone: “Brescianini e Fabbian sono sotto rendimento. Paratici sarà importante per ripartire”

Brovarone parla dei riscatti della Fiorentina

Ha parlato Brovarone a Toscana TV del possibile mercato della Fiorentina: “Riconosco che la Fiorentina è debole nell’anima ed ha fatto qualche calcolo anche col Genoa, cercando di non rischiare perché le ultime due partite contro Juventus e Atalanta potevano essere delle sconfitte. La partita è stata pietosa, incommentabile per l’ennesima volta, dopodiché… a Natale avrei firmato per la salvezza della Fiorentina, considerata la situazione. A Vanoli vanno riconosciuti i meriti che ha, ma ho goduto per i cori della Fiesole, perché non vedevo l’ora. La mediocrità delle squadre sotto la Fiorentina è stata la nostra vera salvezza. L’acquisto di Brescianini e Fabbian al raggiungimento della salvezza? Questi due calciatori sono sotto rendimento ma sono due novità, due ragazzi freschi che possono essere presi in considerazione anche in ottica nazionale nei prossimi anni. Rugani? Il suo riscatto era a minuti precisi e non ha raggiunto le condizioni. Se Paratici è davvero convinto del calciatore, ed ha un debole per lui, si può comunque lavorare al suo arrivo. Rugani non si è proprio visto, a Udine fu un dramma… Lo snodo di tutto, in ogni caso, è sapere cosa ne sarà di questa società”.