Brovarone netto su Piccoli: “Non è un bomber, i numeri parlano chiaro: oltre alla forza non vedo altro”

Ospite fisso de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina in vista delle prossime delicate partite in cui potrebbe fare a meno di Moise Kean:

“Avere Piccoli in queste situazioni è un bene, anche se Kean a Milano farebbe comodo, perché è una bestia. Con il Rapid invece va benissimo l’ex Cagliari. Noi con il Milan si giocherà a specchio, quindi 3-5-2. Davanti andrei tutta la vita con Gudmundsson e Piccoli. Secondo me all’islandese a Firenze manca quello che a Genova aveva: ovvero essere il salvatore della patria. Lui si deve eliminare dalla testa questa problematica. Piccoli comunque non mi fa impazzire. Sicuramente non è un bomber, i numeri parlano chiaro. Oltre alla forza, io a questo ragazzo qui non vedo altro. Come alternativa a Kean ci sta alla grande, ma se penso che possa fare il titolare nei prossimi anni sono molto dubbioso. Io darei fiducia ai tre azzurrini in mezzo al campo, senza se e senza ma. Metterei in campo fino a fine campionato Fazzini, Fagioli e Nicolussi Caviglia.”

Su Pioli:

“C’è un problema molto grande con l’allenatore, io lo cambierei.

Questa situazione di Pioli con la Fiorentina mi sta preoccupando molto, evidentemente sono le scelte che sono state sbagliate”.

Sui migliori Ds in Italia:

“Il migliore per me è Sartori ma stimo moltissimo Igli Tare.

La top 3 è Sartori poi Ausilio e Tare.

La Fiorentina non potrebbe prendere nessuno dei tre, sono tutti sistemati“.