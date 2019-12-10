Labaro Viola

Brovarone sicuro: "C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi.."

Con un post su il proprio profilo Facebook di pochi minuti fa, il noto intermediario di calciomercato, nonché tifoso viola Bernardo  Brovarone, ha speso delle belle parole per il giovane centravanti b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:46
Brovarone sicuro: "C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi.." -
News
Fiorentina
Firenze
Bernardo Brovarone
Pedro
Condividi

Con un post su il proprio profilo Facebook di pochi minuti fa, il noto intermediario di calciomercato, nonché tifoso viola Bernardo  Brovarone, ha speso delle belle parole per il giovane centravanti brasiliano:

"C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi, il suo nome e’ Guilherme Abreu dos Santos, per gli amici PEDRO.....tira fuori tutta quella stoffa pregiata ragazzone.....TI STIMO BOMBER 💜💜"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok