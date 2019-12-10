Brovarone sicuro: "C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi.."
Con un post su il proprio profilo Facebook di pochi minuti fa, il noto intermediario di calciomercato, nonché tifoso viola Bernardo Brovarone, ha speso delle belle parole per il giovane centravanti b...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:46
Con un post su il proprio profilo Facebook di pochi minuti fa, il noto intermediario di calciomercato, nonché tifoso viola Bernardo Brovarone, ha speso delle belle parole per il giovane centravanti brasiliano:
"C’è un ragazzo a Firenze che ci toglierà dai problemi, il suo nome e’ Guilherme Abreu dos Santos, per gli amici PEDRO.....tira fuori tutta quella stoffa pregiata ragazzone.....TI STIMO BOMBER 💜💜"