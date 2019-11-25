Brovarone massacra Chiesa: "Peggio di Montolivo e Bernardeschi, loro due in confronto sono stati dei milord"

Bernardo Brovarone, tifosissimo viola e noto intermediario di calciomercato, attraverso Facebook ha esternato il proprio disappunto su Federico Chiesa. Queste le parole di fuoco pubblicate sul proprio...

Bernardo Brovarone, tifosissimo viola e noto intermediario di calciomercato, attraverso Facebook ha esternato il proprio disappunto su Federico Chiesa. Queste le parole di fuoco pubblicate sul proprio social:

"Vi siete fatti infinocchiare anche da questo, non vi sono bastati Montolivo, Bernardeschi come lezione, roba da pazzi davvero ....loro due in confronto sono stati dei milord ...ti cucchi 250 mila euro al mese da quei dilettanti della Fiorentina, una squadretta di calcio fra le prime 25 al mondo benché tu ne dica, che ti ha preso bambino, che ti ha reso uomo ricco e calciatore affermato, che ti ha donato il privilegio di vivere in una città sognata da un mondo intero, impara a stare al mondo viziatello, il rispetto per il prossimo vale più di qualsiasi contratto milionario, se non te lo hanno insegnato te lo spiego io, adesso senza pietà Fiorentina, lo dovete a voi stessi, ai 27 mila abbonati, ai 4 mila di Verona, a chi vive di questi colori, a chi spende invece di arricchirsi tirando un calcio al pallone. E’ l’ora di farla veramente finita, siamo invasi dai problemi, la gente soffre facendo una fatica tremenda e questo mezzo neonato di Genova, ripeto di Genova, viene a tenere in scacco una comunità intera, con le sue lagne e le sue bizze da Cicciobello di’ Dreoni ....GAME OVER"