Brovarone: "Non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Valero"

La Fiorentina ha preso un punto contro il Bologna al Franchi.

Foto presa dai canali social della Fiorentina

Il giornalista Bernardo Brovarone ha commentato la partita giocata dalla Fiorentina contro il Bologna di mister Mihajlovic su Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: "Siamo tornati la squadra di sempre, non mi ha fatto impazzire la formazione: Igor poteva giocare a sinistra e si poteva far debuttare Martinez Quarta mettendo Venuti a destra e poi non mi sarebbe dispiaciuto Pulgar al posto di Borja. Poi c'è un problema: Ribery e Castrovilli giocano a sinistra troppo vicini e Vlahovic gioca sempre da solo in area di rigore. Non avere un regista potrebbe diventare un problema, ma non riusiamo ad adattare bene i tre calciatori più offensivi che ho nominato sopra. Poi penso che i compagni non hanno molta fiducia nella tenuta del pallone di Vlahovic e cercano i movimenti dei compagni esterni, però se hai Venuti e Caceres che non sono giocatori offensivi non ottieni niente di buono. La squadra viola continua a sembrami non affamata".

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