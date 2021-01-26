Novellino: "Castrovilli ha vinto la gara con il Crotone. Nel calcio bisogna..."

Novelli fa i complimenti a Gaetano Castrovilli per le partite che sta giocando.

L’allenatore,, ha parlato della Fiorentina e dell'esonero dia Radio Bruno Toscana:

"Credo che nella Fiorentina ci siano giocatori di qualità, però nel calcio bisogna anche correre. Castrovilli è giovane e l’ha vinta lui la gara contro il Crotone. L’unico giocatore che sta facendo molto bene e che ha la capacità di saltare l’uomo. Sono contento per Prandelli, ma mi dispiace per come è andata con Iachini forse si è creduto di avere una squadra forte e pronta subito".

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