Il centrocampista Youssef Maleh del Venezia che arriverà a giugno alla Fiorentina è intervenuto sui canali ufficiali del Venezia e ha parlato del suo periodo da separato in casa.

Queste le sue parole: “Ho vissuto un difficile come un ragazzo di 22 anni che non poteva fare ciò che amava, cioè scendere in campo ed aiutare i miei compagni. Inizialmente ci sono rimasto male, poi riflettendo e mettendomi nei panni della società veneta ho capito che era giusto che il club si tutelasse. Alla fine per fortuna tutto si è risolto e adesso posso tornare a disposizione dell’allenatore. Voglio fare bene e dare tutto me stesso ogni volta che avrò la possibilità di scendere sul rettangolo verde. Il rapporto con i miei compagni è sempre stato buono, basato sull’amicizia e sulla fiducia”.

