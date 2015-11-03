Notizie Novellino Fiorentina

Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"
10 ottobre 2025 12:03
Novellino: "Ieri la Fiorentina non meritava di perdere. Difendere a tre è molto diverso che a quattro"
16 settembre 2024 15:43
Novellino: "Non capisco le critiche alla società, ha fatto grandi investimenti. Italiano merita tanto"
27 febbraio 2024 14:01
Novellino: "Con Beppe e Cesare siamo amici. Riprendere Iachini è stata la scelta più giusta"
08 aprile 2021 15:36
Novellino: "I nomi non fanno vincere le partite. Prandelli? Non è sempre colpa dell'allenatore"
08 marzo 2021 22:08
Novellino: "Castrovilli ha vinto la gara con il Crotone. Nel calcio bisogna..."
26 gennaio 2021 14:16
Novellino: "Fiorentina, che delusione. La decisione di esonerare Iachini è stata troppo affrettata"
23 novembre 2020 21:23
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