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Notizie Novellino Fiorentina

Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"

10 ottobre 2025 12:03

Novellino: "Ieri la Fiorentina non meritava di perdere. Difendere a tre è molto diverso che a quattro"

16 settembre 2024 15:43

Novellino: "Non capisco le critiche alla società, ha fatto grandi investimenti. Italiano merita tanto"

27 febbraio 2024 14:01

Novellino: "Con Beppe e Cesare siamo amici. Riprendere Iachini è stata la scelta più giusta"

08 aprile 2021 15:36

Novellino: "I nomi non fanno vincere le partite. Prandelli? Non è sempre colpa dell'allenatore"

08 marzo 2021 22:08

Novellino: "Castrovilli ha vinto la gara con il Crotone. Nel calcio bisogna..."

26 gennaio 2021 14:16

Novellino: "Fiorentina, che delusione. La decisione di esonerare Iachini è stata troppo affrettata"

23 novembre 2020 21:23

Novellino: "La Fiorentina sarà la sorpresa del girone di ritorno, ha un allenatore bravo"

21 gennaio 2020 22:40

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