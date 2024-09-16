Novellino: "Ieri la Fiorentina non meritava di perdere. Difendere a tre è molto diverso che a quattro"

Se difendi a tre hai bisogno che i braccetti aiutino anche quando la squadra ha un assetto offensivo

L'allenatore Walter Novellino ha parlato a Radio Bruno della partita tra Atalanta - Fiorentina giocata ieri pomeriggio a Bergamo. Queste le sue dichiarazioni: “So che i tifosi vogliono i risultati subito, tuttavia in situazioni come queste serve portare pazienza. Guardate cosa sta succedendo a Italiano e il Bologna. Ieri è stata una bella partita, mi sono piaciuti i tanti uno contro uno, la Fiorentina non meritava di perdere. Serve che la squadra assimili i concetti di Palladino”.

E sul cambio modulo e la difesa: “Da quattro a tre sono due modi diversi di difendere. Se difendi a tre hai bisogno che i braccetti aiutino anche quando la squadra ha un assetto offensivo, con le mezze punte vicine ai mediani in fase d'impostazione. Se la viola ha scelto Palladino ci deve credere al 200% ora. Io credo molto nei giovani. Kean? Contento che stia venendo fuori. Ha potenzialità enormi e può fare veramente bene”.