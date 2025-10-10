Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"

L'allenatore Walter Novellino ha espresso la sua opinione riguardo l'attacco della Fiorentina in particolar modo su Piccoli.

L'allenatore Novellino ha parlato questa mattina a TMW analizzando alcune tematiche della Fiorentina e della Serie A, soffermandosi anche sulla Nazionale.

Andremo al Mondiale?

“Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene”.

Chi per lo Scudetto?

“Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità.

Che succede alla Fiorentina?

“Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non capisco l'acquisto di Piccoli."