Novellino: "I nomi non fanno vincere le partite. Prandelli? Non è sempre colpa dell'allenatore"

Le parole di Walter Novellino a Stadio Aperto

Walter Novellino, ex allenatore del Catania, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio commentando la classifica della Serie A, parlando anche della Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-PRANDELLI "Il mio punto di vista, e mi sbaglierò, è che la Fiorentina abbia troppi trequartisti, e per un allenatore è difficile incidere quando hai giocatori tutti simili tra loro. Prandelli ha esperienza, è un allenatore di carisma, e non credo sia sempre colpa dell'allenatore: devo dire che la Fiorentina è una squadra formata da molti nomi, ma con quelli non si vincono le partite".

CLASSIFICA FIORENTINA "La zona di classifica è molto delicata e l'allenatore può incidere fino a un certo punto: mi dispiace, la Fiorentina è una grossa società".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/fiorentina-i-minuti-finali-costati-8-punti-oggi-viola/133268/