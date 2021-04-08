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Novellino: "Con Beppe e Cesare siamo amici. Riprendere Iachini è stata la scelta più giusta"

Vlahovic deve molto a Prandelli che ha creduto in lui. Giusto richiamare Iachini alla guida tecnica della squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2021 15:36
Novellino: "Con Beppe e Cesare siamo amici. Riprendere Iachini è stata la scelta più giusta" -
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A Lady Radio ha parlato del momento della Fiorentina l'allenatore Walter Novellino:

Iachini e Prandelli sono due miei amici. Sono felice per Beppe che sia tornato, ma mi dispiace per Cesare. La scelta di riprendere Iachini è stata la più giusta e logica secondo me. Vlahovic? Il merito è tutto di Prandelli che ha creduto in lui e ci ha insistito. Dusan deve molto a Cesare".

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