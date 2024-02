Novellino: “Non capisco le critiche alla società, ha fatto grandi investimenti. Italiano merita tanto”

Walter Novellino ha commentato la prestazione della Fiorentina nella gara di ieri sera, soffermandosi anche sulle critiche rivolte alla società ed a Vincenzo Italiano. Le sue parole ai microfoni di Lady Radio:

“Italiano non è mai in discussione per me. Arthur è un protagonista, Bonaventura idem, così come Belotti che ieri ha preso il palo. Io credo che siano migliorati tutti, tutti hanno fatto una gran partita. Credo che la Fiorentina abbia avuto un periodo di difficoltà, ma questo ci sta. Credo che Italiano meriti tanto, sta facendo un grandissimo lavoro. Lui sta mantenendo tutto, non so quale siano le aspirazioni della Fiorentina, ma lui sta facendo un ottimo lavoro. Ieri la risposta è stata fondamentale. Non dimentichiamo che alla Fiorentina mancano pochi punti per raggiungere la Roma, ma anche l’Atalanta. Non riesco a capire le critiche alla società, perché gli investimenti li ha fatti, anche importanti. La società sta facendo grandissimi investimenti, non scordiamoci del passato. Da quando c’è Italiano le cose stanno andando alla grande, qualche difficoltà ci sta nel percorso. Al di là dell’esperienza e tutto, io vedo in lui la cattiveria nel raggiungimento di grandi successi. Un consiglio ad Italiano per trovare l’equilibrio? Deve andare avanti nel suo lavoro, perché sta svolgendo un lavoro importante. È un allenatore che ha coraggio e questo mi piace”.

