Iachini sicuro: “La rosa della Fiorentina è di livello. Pioli trovi le giuste soluzioni per uscire da questo momento”

Beppe Iachini ha espresso il suo pensiero e il perchè delle difficoltà della Fiorentina in questo inizio di campionato.

Beppe Iachini, ex allenatore e giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della squadra di Stefano Pioli : “L’inizio di campionato è stato più complicato del previsto , anche perchè ci sono giocatori nuovi che ancora devono trovare i meccanismi giusti e la condizione migliore. C’è anche un nuovo allenatore che deve fargli entrare in testa le sue idee. E’ normale che ci possa essere pressione perchè tutti ci aspettavamo di più. La Rosa è di livello e ci sono abbastanza giocatori per gestire gli impegni di coppa. Pioli sta lavorando per cercare la quadra e sta cercando di capire quali siano gli uomini giusti per superare questo momento delicato . Adesso serve guardare partita per partita“.