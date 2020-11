Baiano: “Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha espresso la sua opinione sulla Fiorentina, sul tecnico Iachini e sul possibile sostituto Prandelli ai microfoni di Lady Radio:

“Io mi auguro che la Fiorentina vinca sempre, non sono interessato ad altre questioni. Prandelli a Firenze ha lasciato dei bei ricordi ma spero che non arrivi perchè questo significherebbe una sconfitta per la Fiorentina stasera contro il Parma. Non comprendo comunque i piani della società – afferma Baiano – perchè se avesse un progetto chiaro avrebbe mandato via Iachini dopo la sconfitta contro la Roma. Non è possibile giudicare un allenatore ogni settimana. Senza parlare che attualmente la Fiorentina è in linea con l’obiettivo stagionale”.

