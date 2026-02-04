4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Iachini: “Gli acquisti della Fiorentina hanno rinforzato la squadra, Rugani può diventare subito un leader”

Redazione

4 Febbraio · 22:05

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 22:05

Le parole di Beppe Iachini sui temi di attualità di casa Fiorentina dal mercato all'arrivo di Fabio Paratici passando dalla salvezza

Intervenuto durante il palinsesto serale di RadioFirenzeViola, l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato dei temi di attualità di casa viola.
Ecco le parole dell’allenatore:

Su Paratici:
“Lo conosco molto bene, da oltre venti anni. Quando ero alla Sampdoria l’ho conosciuto: è un ottimo direttore sportivo, sa come si lavora e che ha avuto modo di mettersi in mostra in grandissime società. Ha uno staff che lo supporta di primissimo livello: la Fiorentina si è assicurata un direttore sportivo di altissimo livello

Sul momento della Fiorentina:
Io penso che il presidente in estate avesse investito tanto per fare una squadra da Champions. Il calcio però a volte fa accadere cose strane. Anche quando c’ero io sulla panchina viola ci toccò fare una rimonta difficile e in quei casi con la pressione alta non era facile. Serve grande organizzazione e personalità”.

Sul mercato:
Secondo me sono state fatte buone operazioni, che hanno rinforzato la squadra. Sono stati presi in particolare ottimi centrocampisti anche se forse nella rosa manca un vice-Fagioli. Non so se è stata una scelta o non sono riusciti a prenderlo. Magari l’allenatore ha nella rosa già un giocatore che può essere la sua riserva”.

Su Rugani:
La sua esperienza lo porterà ad integrarsi subito: essendo italiano, può diventare subito leader della squadra”.

