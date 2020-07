Chiesa: “Non sto bene a Firenze? Lo dice chi vuole male alla Fiorentina”

L’esterno d’attacco della Fiorentina, Federico Chiesa, ha rilasciato un’intervista a fine partita nella gara contro il Bologna su Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “Mister Iachini ha dato tantissimo quest’anno. Abbiamo scherzato, gli ho detto che provavo a fare la tripletta e alla fine ci sono riuscito. Abbiamo dimostrato di crederci anche se non abbiamo più obiettivi. Futuro di Iachini? Deve decidere la società. Da quando è arrivato ci ha dato una grande impronta e tutta la squadra è insieme a lui. Ruolo? Mi ha provato dove c’era bisogno, gli ho detto da subito che sono a disposizione e per lui avrei giocato nel ruolo dove c’è bisogno. Mio futuro? La gara con la Spal per migliorare il mio record di gol, poi ne parleremo con la società, ho un grandissimo rapporto con Commisso, Barone e Pradè. Non sto bene a Firenze? Lo dice chi vuole male alla Fiorentina. Questa tripletta la dedico a chi ci vuole bene”.