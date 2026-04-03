Verona-Fiorentina, Iachini: “Verona squadra insidiosa. Parisi? Mossa giusta di Vanoli”

Verona-Fiorentina è una sfida cruciale in vista della lotta alla permanenza in serie A, a commentare è Iachini

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha analizzato la sfida contro il Verona.

Sulla partita: “A Verona bisognerà fare grande attenzione, perché è una squadra molto sostenuta dal proprio pubblico, che pretende impegno e rispetto della maglia. Hanno disputato anche buone gare, ma sono stati penalizzati da qualche gol di troppo subito e da poca concretezza davanti. Mi aspetto una squadra pronta a lottare fino in fondo per fare risultato”.

Poi il focus su Parisi e la scelta di Vanoli: “Mi è capitato anche a Firenze con Chiesa, che partiva più avanzato e che spostai sull’esterno, visto che davanti avev Vlahović e Cutrone. Un po’ quello che sta facendo Vanoli con Parisi. Il cambio di sistema e il nuovo ruolo gli hanno dato più imprevedibilità in fase offensiva e maggiore equilibrio dietro. Bravi entrambi: l’allenatore per l’intuizione e il giocatore, che grazie alle sue qualità fisiche sta diventando determinante in questo momento della stagione”.