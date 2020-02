Il tecnico Cesare Prandelli, è stato intervistato a TMW sul suo possibile ritorno ad allenare la Fiorentina: “Tornare alla Viola? Non ho ricevuto nessuna chiamata. Non sono mai stato in ballottaggio. Auguro a Beppe di fare il meglio possibile. Per il futuro, vorrei restare in Italia. Però a volte la voglia di tornare ti fa anche commettere degli errori, ho un’età che mi permette di ponderare con calma le decisioni. Aspetto l’opportunità giusta”.