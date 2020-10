Il mister della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese.

Queste le sue dichiarazioni: “Nelle ultime due sfide siamo stati ripresi quando avevamo avuto le occasioni per chiudere la partita. Oggi siamo partiti bene ma quando prendi gol c’è sempre un po’ di tensione. Deve esserci sempre molta attenzione in campo. Non è stata una gara facile con l’Udinese ma voglio fare i complimenti ai ragazzi. Nel pre partita erano un po’ tesi però non devono esserlo perché il calcio è divertimento. Spero che questa vittoria possa darci fiducia”.

