Iachini: “La Fiorentina può salvarsi. Serve equilibrio: ok i gol, ma anche la solidità difensiva conta”

L’ex allenatore della Fiorentina Iachini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento della squadra viola, soffermandosi sulle difficoltà della stagione e sulle prospettive future. Secondo Iachini, la Fiorentina ha comunque le qualità per uscire dal momento complicato in cui si trova: «La Fiorentina possiede tutte le qualità per raggiungere la salvezza: è una squadra valida e nel mercato di gennaio sono arrivati giocatori importanti che hanno ulteriormente aumentato il livello della rosa. Il momento non è semplice e, se a questo si aggiungono i problemi fisici dei giocatori più determinanti, come nel caso di Moise Kean, diventa evidente che qualcosa inevitabilmente si perde lungo il cammino. Lo staff medico viola è molto competente: Kean scenderà in campo soltanto se sarà davvero nelle condizioni di farlo, perché in questa fase non si possono correre rischi inutili». L’ex tecnico viola ha poi parlato anche del rapporto con i giocatori e dell’approccio al lavoro quotidiano. «Il rapporto con i calciatori oggi? Direi che è per il 99% fatto di bastone e solo per una piccola parte di carota. Siamo nel calcio professionistico: bisogna lavorare con serietà, sistemare diversi aspetti e continuare a crescere. In questo periodo, con tre partite in una settimana, ogni situazione va valutata con attenzione e a volte concedere un giorno di riposo può risultare più utile di una seduta di allenamento». Nel corso dell’intervista Iachini ha analizzato anche l’andamento della stagione viola, che oltre al campionato vede la squadra impegnata in Europa con la Conference League. «La stagione resta complicata, ma c’è ancora il cammino in Conference League da affrontare e spesso l’impegno europeo riduce il tempo a disposizione per recuperare energie e lavorare sul campo. Quando si costruisce una squadra i gol sono fondamentali, ma allo stesso modo è necessario dare solidità alla fase difensiva e trovare il giusto equilibrio, individuando le certezze dei giocatori schierati. Si avverte la mancanza di difensori con caratteristiche simili a Giorgio Chiellini o Andrea Barzagli. »