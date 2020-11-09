Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"
Basile ha parlato di Iachini sui social.
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2020 12:00
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato su Twitter il possibile esonero del mister della Fiorentina, Iachini.
Queste le sue dichiarazioni: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire, puntando sui giovani. Rocco ha premiato il lavoratore Iachini. Errore tecnico, non umano. La propietà ha cuore, i dirigenti insultati così sprovveduti non sono. La base per fare bene c'è."
LEGGI ANCHE COMMISSO DECIDERÀ DOMANI
https://www.labaroviola.com/commisso-decidera-domani-iachini-prandelli/120039/