Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"

Basile ha parlato di Iachini sui social.

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato su Twitter il possibile esonero del mister della Fiorentina, Iachini.

Queste le sue dichiarazioni: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire, puntando sui giovani. Rocco ha premiato il lavoratore Iachini. Errore tecnico, non umano. La propietà ha cuore, i dirigenti insultati così sprovveduti non sono. La base per fare bene c'è."

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