Iachini: “Mi aspettavo la risalita viola nonostante le pressioni. A Firenze lanciai Vlahovic e Chiesa”

Beppe Iachini, ex protagonista da calciatore con Fiorentina e Hellas Verona, ed ex allenatore della squadra viola, è stato intervistato da L'Arena in vista della sfida di sabato al Bentegodi tra le du...

Beppe Iachini, ex protagonista da calciatore con Fiorentina e Hellas Verona, ed ex allenatore della squadra viola, è stato intervistato da L'Arena in vista della sfida di sabato al Bentegodi tra le due squadre.

“Era prevedibile che la Fiorentina potesse risalire – ha dichiarato – mentre sorprende di più la situazione del Verona. La squadra viola ha qualità ed esperienza internazionale, anche se l’ambiente di Firenze porta con sé pressioni particolari che possono incidere”.

Iachini ha poi ricordato la sua esperienza in panchina a Firenze: “Fui chiamato a dicembre con la squadra penultima e chiudemmo decimi, valorizzando giovani come Dušan Vlahović, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa”.

Infine, sulla sua situazione attuale: “Ho ricevuto alcune proposte, ma per vari motivi non le ho accettate. Altre opportunità non si sono concretizzate, ma continuo a tenermi aggiornato”.