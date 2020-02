Il giornalista Mario Sconcerti è stato intervistato a Radio Bruno Toscana sul possibile nuovo tecnico in futuro della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Spalletti mi farebbe piacere! Lo vedo però improbabile e prima penso a raggiungere la salvezza. Questa squadra non palleggia, è scoordinata, soprattutto in casa al Franchi. A Spalletti però preferirei Sarri della Juventus: il tecnico di Certaldo non mi è mai parso amare Firenze, quando ci ho lavorato insieme. Mentre a Iachini riconosco di aver dato un’anima a questa squadra, è un suo merito”.