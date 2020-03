Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini si sarebbe raccomandato con la squadra di seguire attentamente le disposizioni per evitare il contagio, senza dare un programma di allenamento individuale in quanto nessuno può raggiungere la palestra o il centro sportivo.

Ognuno dovrà cercare di mantenere la condizione come può, come ha fatto Igor che ha sistemato il tappetino sul terrazzo e ha così svolto i suoi esercizi. Intanto lo staff tecnico, medico e fisioterapico resta a disposizione degli atleti, che continueranno a seguire il programma del nutrizionista.

L’idea di Iachini era quella di poter proseguire gli allenamenti tramite la divisione in piccoli gruppi di 4-5 persone e in forma distanziata; ipotesi impraticabile al momento ma che potrebbe realizzarsi settimana prossima se le misure prese dal Governo dovessero diventare meno stringenti.