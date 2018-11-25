Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...

Secondo le varie indiscrezioni dovrebbe essere questa la formazione che alle 15.00 affronterà il Bologna: Lafont tra i pali con Milenkovic impiegato ancora terzino destro, Ceccherini, Hugo e Biraghi....

Secondo le varie indiscrezioni dovrebbe essere questa la formazione che alle 15.00 affronterà il Bologna: Lafont tra i pali con Milenkovic impiegato ancora terzino destro, Ceccherini, Hugo e Biraghi. A centrocampo Veretout torna a fare l’interno con Edimilson e Benassi a completare la linea. In attacco ballottaggio vero tra Gerson e Mirallas, tenendo presente che il brasiliano potrebbe comunque giocare scalzando Edimilson dal centrocampo, Simeone e Chiesa che sarà il capitano.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Gerson, Simeone, Chiesa.