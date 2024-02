Bocci: “Belotti? Finalmente un centravanti che attacca il primo palo, non succedeva da tempo”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della prossima partita della Fiorentina, dove la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà il Bologna di Thiago Motta. Ha anche analizzato il rendimento di alcuni giocatori viola, in particolar modo del centravanti arrivato a gennaio, Andrea Belotti. Le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

“Mi si è allargato il cuore quando ho visto che finalmente un centravanti attacca il primo palo, era una cosa che non succedeva da tempo. Belotti non credo sia un fenomeno e sono insoddisfatto del mercato. Il 2 gennaio serviva l’esterno che Italiano ha chiesto, abbiamo buttato via la Supercoppa ed un mese di campionato, però penso che Belotti possa dare tanto. Con il Bologna sarà una partita complicatissima perché sta meglio. Voglio pensare che la Fiorentina stia uscendo da un periodo difficile, anche se dovesse perdere. Credo che potrebbe avere ancora tempo per rientrare nella lotta, perché Gonzalez sta tornando e Belotti si sta entrando nei meccanismi di squadra. Quando Arthur starà meglio e Bonaventura uscirà dal buco nero in cui è entrato dopo la Nazionale, credo che la Fiorentina possa ritornare a macinare. La Fiorentina ha conquistato un punto tra Sassuolo, Udinese e Lecce ed ora è senza paracadute. Se non sta bene può perdere contro chiunque, così come può sfidare chiunque… o quasi. Ci sarà stanchezza, ma questo vale anche per tutte le altre squadre in lotta per l’Europa”.

