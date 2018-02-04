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Incredibile al Dall’Ara, da calcio d’angolo pareggia Pulgar 1-1

Goal fotocopia (o quasi) quello del pareggio bolognese. Direttamente da calcio d’angolo Pulgar trafigge un distratto Sportiello sul primo palo. Un vantaggio viola durato solo 5 minuti. L’equilibrio re...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 febbraio 2018 15:36
Incredibile al Dall’Ara, da calcio d’angolo pareggia Pulgar 1-1 -
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Pulgar
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Goal fotocopia (o quasi) quello del pareggio bolognese. Direttamente da calcio d’angolo Pulgar trafigge un distratto Sportiello sul primo palo. Un vantaggio viola durato solo 5 minuti. L’equilibrio regna sovrano con due goal sui quali entrambi i portieri avrebbero dovuto fare meglio. Pulgar non segnava da 40 partite circa.

Gabriele Caldieron

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