Bologna-Fiorentina rischia il rinvio. L’incognita meteo per il rischio neve...

Come riporta il Qs-La Nazione, sul match, da ieri, anche l’incognita del meteo, del rischio neve. Ci sono precedenti in questo senso per la gara del ’Dall’Ara’, con una differenza: in questo caso se i...

Come riporta il Qs-La Nazione, sul match, da ieri, anche l’incognita del meteo, del rischio neve. Ci sono precedenti in questo senso per la gara del ’Dall’Ara’, con una differenza: in questo caso se il maltempo dovesse avere la meglio il recupero sarà a data da destinarsi, visto che la Fiorentina già venerdì sera dovrà giocare l’anticipo della giornata, a Firenze contro la Juventus. Dunque, Pioli e i suoi giocatori, già domani saranno chiamati a un’impresa (possibilmente la prima di una serie) che possa far cessare le sensazioni negative del post Verona.