Bologna, nuovo infortunio in difesa: problema al polpaccio per Posch. In dubbio per la Fiorentina

ll difensore del Bologna costretto a lasciare il campo contro il Benfica per un problema al polpaccio sinistro

Si aggiunge un nuovo nome nella lista degli infortunati del Bologna. Durante la sfida di Champions League contro il Benfica, Stefan Posch si è accasciato a terra lamentando dolore al polpaccio sinistro. A causa del problema, Vincenzo Italiano lo ha sostituito immediatamente con Corazza, che ha giocato i minuti finali della gara europea. Le condizioni di Posch saranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza contro la Fiorentina è attualmente in dubbio.

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/tuttosport-torino-a-caccia-di-un-difensore-idea-martinez-quarta-in-prestito-dalla-fiorentina/280547/