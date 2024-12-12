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Bologna, nuovo infortunio in difesa: problema al polpaccio per Posch. In dubbio per la Fiorentina

ll difensore del Bologna costretto a lasciare il campo contro il Benfica per un problema al polpaccio sinistro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 12:24
Bologna, nuovo infortunio in difesa: problema al polpaccio per Posch. In dubbio per la Fiorentina -
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Si aggiunge un nuovo nome nella lista degli infortunati del Bologna. Durante la sfida di Champions League contro il Benfica, Stefan Posch si è accasciato a terra lamentando dolore al polpaccio sinistro. A causa del problema, Vincenzo Italiano lo ha sostituito immediatamente con Corazza, che ha giocato i minuti finali della gara europea. Le condizioni di Posch saranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza contro la Fiorentina è attualmente in dubbio.

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

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