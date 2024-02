Dal Viola Park, Fiorentina parte domani per Bologna. Parisi si è allenato in gruppo

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina partirà solo domani per Bologna ed è previsto un mini allenamento in mattinata nel quale Vincenzo Italiano scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Di conseguenza la lista dei convocati non uscirà in serata ma direttamente domani, giorno del match. Oggi Parisi si è allenato con il gruppo ed è pronto a tornare a disposizione dopo il forfait contro il Frosinone. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Terracciano tra i pali, sulla destra dovrebbe tornare Faraoni ed a sinistra Biraghi. Al centro Ranieri affiancherà Milenkovic; scelta forzata a causa della squalifica di Martinez Quarta. A centrocampo con molta probabilità Arthur può tornare titolare insieme a Duncan. Nel ruolo di trequartista anche Bonaventura può rientrare dal primo minuto ma è in ballottaggio con Beltran. Sulla fascia sinistra Nico inamovibile, sulla destra continuità ad Ikonè dopo l’ottima prova con il Frosinone e davanti guiderà ancora una volta l’attacco il Gallo Belotti.

LE ULTIME SULLA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA